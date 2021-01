Covid | alunno positivo nel Napoletano | scuola chiusa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – UnallaCastaldo-Nosengo di Afragola ed è scattata la procedura d'isolamento e sanificazione. L'immediato avvio della procedure previste dal Ministero della Salute per i casi di positività negli istituti scolastici è stato predisposto dopo la comunicazione dell'Asl riguardante la positività di undellaprimaria Castaldo-Nosengo. La dirigente e il referentedellahanno attivato le linee guida per la prosecuzione in sicurezza delle attività didattiche. Le attività messe in campo sono state comunicate all'amministrazione comunale ed alla Protezione Civile che stanno monitorando la situazione a salvaguardia di tutta la platea scolastica.