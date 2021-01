Carolyn Smith ha buone e cattive notizie: “Non c’è più segno del tumore, ma non è finita purtroppo…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da cinque anni e mezzo lotta contro un tumore al seno e in questi giorni finalmente Carolyn Smith ha ricevuto una bella notizia. Giovedì scorso si è sottoposta ad una Tac di controllo e non appena ha ricevuto il risultato ha voluto informare i suoi follower su Instagram sulle sue condizioni: “La buona notizia è che non c’è più segno del tumore”, scrive la coreografa di “Ballando con le Stelle”, che aggiunge pero: “C’è anche una notizia meno buona…”. La Smith ha aggiornato il suo appassionato pubblico quindi con due notizie, una buona e una meno buona, come ha spiegato lei stessa nel suo italiano non proprio perfetto: “Scusa per il ritardo ma non era in grado di dare un quadro completo ed non ero nel mentalità? giusto per fare un video. Ero troppo giù”, ha esordito ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da cinque anni e mezzo lotta contro unal seno e in questi giorni finalmenteha ricevuto una bella notizia. Giovedì scorso si è sottoposta ad una Tac di controllo e non appena ha ricevuto il risultato ha voluto informare i suoi follower su Instagram sulle sue condizioni: “La buona notizia è che non c’è piùdel”, scrive la coreografa di “Ballando con le Stelle”, che aggiunge pero: “C’è anche una notizia meno buona…”. Laha aggiornato il suo appassionato pubblico quindi con due, una buona e una meno buona, come ha spiegato lei stessa nel suo italiano non proprio perfetto: “Scusa per il ritardo ma non era in grado di dare un quadro completo ed non ero nel mentalità? giusto per fare un video. Ero troppo giù”, ha esordito ...

