Valentina Vignali contro le pellicce di pelle vera | “Finché avrò voce…”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)l'uccisione di animali per la creazione di. L'influencer, posando su Instagram con una pelliccia sintetica, ha infatti condannato senza mezzi termini un'usanza becera che, purtroppo, ancora troppo spesso si nota:"È sintetica, scalda uguale, ed è comunque bella!voce non smetterò di informare le persone su queste cavolo divere. Anche stamattina sono delusa e arrabbiata".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKQz7UlAZXG/" Golssip.

zazoomblog : Valentina Vignali si tuffa di schiena: il “panorama” toglie il fiato – FOTO - #Valentina #Vignali #tuffa #schiena: - MENUETTOit : #Food e #Music: Valentina Vignali nuda nella vasca con il fidanzato: “Il posto più sicuro che conosca” – FOTO - gatamuli : @vivereconlansia Ma perché in questa foto vedo la faccia di Harry Style, gli occhi di Steve Buscemi e il trucco di Valentina Vignali? - zazoomblog : Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi senza vestiti nella vasca – FOTO - #Valentina #Vignali #Lorenzo #Orlandi - zazoomblog : Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi senza vestiti nella vasca – FOTO - #Valentina #Vignali #Lorenzo #Orlandi… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali

BlogLive.it

Valentina Vignali lascia tutti senza fiato nell'ultimo post pubblicato su Instagram. La nota modella si mette in evidenza con un lato b perfetto ...Valentina Vignali ha pubblicato una foto che ritrae la modella e influencer in vasca da bagno insieme al fidanzato Lorenzo Orlandi, con i due che si trovano in quel di Saint Moritz. “Il posto più sicu ...