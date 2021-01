Tajani: “Se centrodestra determinante, Conte salga al Colle” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Se il centrodestra sarà determinante sullo scostamento di bilancio, il governo dovrà trarne le conclusioni e sarebbe doveroso da parte di Conte salire al Quirinale e presentare il quadro della situazione“. Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Tajani spiega che “dal punto di vista del diritto Conte non è tenuto a dimettersi, ma dal punto di vista politico un governo che non è in grado di governare cosa deve fare?”. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – “Se il centrodestra sarà determinante sullo scostamento di bilancio, il governo dovrà trarne le conclusioni e sarebbe doveroso da parte di Conte salire al Quirinale e presentare il quadro della situazione“. Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. Tajani spiega che “dal punto di vista del diritto Conte non è tenuto a dimettersi, ma dal punto di vista politico un governo che non è in grado di governare cosa deve fare?”.

