dianatamantini : MOTOGP - Marc Márquez continua a lavorare sul suo recupero. Un altro passo avanti per il campione MotoGP, ma la str… - corsedimoto : MOTOGP - Marc #Marquez continua a lavorare sul suo recupero. Un altro passo avanti per il campione #MotoGP, ma la s… - Motorsport_IT : #MotoGP | Santi Hernandez: “Bradl sarebbe il sostituto ideale di Marquez” - motosprint : #MotoGP, #Marquez riprende gli allenamenti, ma il tutore al braccio resta - match1uk : RT @gponedotcom: ESCLUSIVA: Ecco la Honda MotoGP 2021 di Marc Marquez!: FOTOGALLERY - A Jerez Stefan Bradl ha sfoggiato la moto versione 20… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marquez

Il campione MotoGP Marc Márquez continua a lavorare sul suo recupero. Un altro passo avanti, ma la strada appare ancora piuttosto lunga.Scott Redding è volato a Jerez de la Frontiera per due giorni di test dedicati alla Superbike, ma a causa del meteo non è riuscito a scendere in pista. In California però, dove vive con la compagna, i ...