Milan, Tomori atteso in città: esordio con l'Atalanta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'arrivo di Tomori è previsto già per domani. Stefano Pioli vuole convocarlo per la sfida tra Milan e Atalanta L'arrivo di Fikayo Tomori è previsto già per domani. Il difensore inglese sbarcherà a Milano per aggregarsi in poco tempo alla squadra. A prescindere dal fatto che il giocatore si sia allenato con il Milan, Stefano Pioli vuole convocarlo per la sfida contro l'Atalanta. Sono troppe le assenze nel reparto arretrato rossonero. Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia e forse Simon Kjaer salteranno, infatti, il match contro i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com

