L’Atalanta a Udine per dare l’assalto al terzo posto: Gasp pensa a Zapata-Muriel (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il rinvio causa pioggia dello scorso dicembre L’Atalanta recupera oggi alla Dacia Arena il match della 10^ giornata di campionato. Rispetto all’incontro che si sarebbe dovuto disputare oltre un mese fa, la Dea si presenta in condizioni nettamente migliori. In quel frangente L’Atalanta era reduce da prove non troppo convincenti in campionato, con un attacco che sembrava aver smarrito la via del gol e si apprestava a sfidare l’Ajax per giocarsi l’accesso agli ottavi di Champions. Ora invece la situazione è completamente diversa e non è certo la gara finita a reti bianche di domenica con il Genoa che ha modificato il trend positivo. La squadra nerazzurra, in caso di vittoria a Udine, salirebbe infatti al 3° posto in classifica, alle spalle delle due milanesi. Un’occasione dunque ghiotta e da non ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il rinvio causa pioggia dello scorso dicembrerecupera oggi alla Dacia Arena il match della 10^ giornata di campionato. Rispetto all’incontro che si sarebbe dovuto disputare oltre un mese fa, la Dea si presenta in condizioni nettamente migliori. In quel frangenteera reduce da prove non troppo convincenti in campionato, con un attacco che sembrava aver smarrito la via del gol e si apprestava a sfil’Ajax per giocarsi l’accesso agli ottavi di Champions. Ora invece la situazione è completamente diversa e non è certo la gara finita a reti bianche di domenica con il Genoa che ha modificato il trend positivo. La squadra nerazzurra, in caso di vittoria a, salirebbe infatti al 3°in classifica, alle spalle delle due milanesi. Un’occasione dunque ghiotta e da non ...

zielulife2 : A parte gli scherzi, oggi un obiettivo molto importante per il Napoli è la partita di Udine. L'Atalanta non deve vincere! - battitomilan7 : Poi alle 15 l'Atalanta perde a Udine - Dejansan : @deliux9 Ti correggo, non è ancora campione d'inverno, se perde Co l'Atalanta e noi vinciamo a Udine siamo campion… - robkerkira : @__EssenzA__ È un volo charter ... che portava l’Atalanta a Trieste per giocare ad Udine. ???? - tuttoatalanta : FOTO - L'Atalanta in volo per Udine -

