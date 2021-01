La satira di Osho in trappola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vittorio Macioce Quando Federico Palmaroli si ritrova con la pagina Facebook oscurata si sente un po' come K: "E mo' che ho fatto?" Quando Federico Palmaroli si ritrova con la pagina Facebook oscurata si sente un po' come K: «E mo' che ho fatto?». K è il protagonista del Processo di Kafka. «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato». Chi lo accusa? Chi dovrà decidere la sua sorte? Boh. C'è un'autorità remota e inaccessibile che non chiarisce neppure la natura del suo crimine. Sono cose che capitano. Federico Palmaroli lavora come impiegato in un'azienda. Ha una scrivania, una lampada e un cartellino da timbrare. Questo quando non prende le foto di qualche personaggio più o meno famoso e lo fa parlare: motti, battute, dialoghi che riportano a misura d'uomo il mondo lontano della politica o dello ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vittorio Macioce Quando Federico Palmaroli si ritrova con la pagina Facebook oscurata si sente un po' come K: "E mo' che ho fatto?" Quando Federico Palmaroli si ritrova con la pagina Facebook oscurata si sente un po' come K: «E mo' che ho fatto?». K è il protagonista del Processo di Kafka. «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato». Chi lo accusa? Chi dovrà decidere la sua sorte? Boh. C'è un'autorità remota e inaccessibile che non chiarisce neppure la natura del suo crimine. Sono cose che capitano. Federico Palmaroli lavora come impiegato in un'azienda. Ha una scrivania, una lampada e un cartellino da timbrare. Questo quando non prende le foto di qualche personaggio più o meno famoso e lo fa parlare: motti, battute, dialoghi che riportano a misura d'uomo il mondo lontano della politica o dello ...

Giorgiolaporta : Ricordo quando il #Governo D’Alema-#Mastella querelò Forattini per una vignetta. Ai tempi non c’erano i social. Vog… - InMonsterland : Ho intravisto che Osho ha detto che il suo blocco su FB è un errore dell'algoritmo che non riconosce la satira. Non… - PdF_Rass_Stampa : RT @speciale_news: Giù le mani da #OSHO . Messaggio ai social: “La satira non si tocca” - MAURO72016404 : RT @Giorgiolaporta: Ricordo quando il #Governo D’Alema-#Mastella querelò Forattini per una vignetta. Ai tempi non c’erano i social. Voglio… - Donato12428983 : RT @Giorgiolaporta: Ricordo quando il #Governo D’Alema-#Mastella querelò Forattini per una vignetta. Ai tempi non c’erano i social. Voglio… -