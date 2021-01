Inter, niente prestito per Eriksen: ecco la formula per la cessione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Inter è sempre intenzionata a cedere Christian Eriksen ma solamente alle sue condizioni. ecco la strategia decisa dal club Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter ha preso una decisione definitiva rispetto alla cessione di Christian Eriksen. Il giocatore danese se dovesse lasciare i nerazzurri non lo farà in prestito secco ma solo di fronte di un prestito oneroso, o un’operazione a titolo definitivo. Al momento l’unico club che sta ha preso informazioni sul giocatore stato al Tottenham, che però non ha ancora affondato il colpo per via dell’elevato ingaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’è sempre intenzionata a cedere Christianma solamente alle sue condizioni.la strategia decisa dal club Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’ha preso una decisione definitiva rispetto alladi Christian. Il giocatore danese se dovesse lasciare i nerazzurri non lo farà inma solo di fronte di unoneroso, o un’operazione a titolo definitivo. Al momento l’unico club che sta ha preso informazioni sul giocatore stato al Tottenham, che però non ha ancora affondato il colpo per via dell’elevato ingaggio. Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Lukaku al Man. City, niente di vero: il belga non vuole lasciare l'Inter. L'entourage spiega: 'Fantasy news' - FBiasin : È vero che la #Juve “è la più forte”, ma è anche vero che per provare a colmare il gap, l’#Inter, oltre a investire… - forumJuventus : CT: 'Non solo Ronaldo contro Lukaku. L’arma per niente segreta della Juventus per annientare l’Inter domenica al Me… - diegocecati : RT @FcInterNewsit: Lukaku al Man. City, niente di vero: il belga non vuole lasciare l'Inter. L'entourage spiega: 'Fantasy news' https://t.c… - ISecolo : RT @barber_sevilla: Considerando Brahim(25), Meite(9), Tomori(30) ed eventuale terzino(15?) a giugno ci troveremmo circa 80mln di riscatti.… -