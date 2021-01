Inter-Juventus, Cassano: “Bianconeri strapazzati. Ronaldo? Con Pirlo fa fatica” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Antonio Cassano ha commentato sul canale Twitch di Christian Vieri l’esito del derby d’Italia giocato domenica sera, Un trionfo nerazzurro e una disfatta bianconera: un responso che l’ex attaccante della Roma non si sarebbe mai aspettato. “L’Inter ha strapazzato la Juventus e non lo avrei immaginato. Ero convinto che se la sarebbero giocata”, ha affermato Cassano, che si è poi concentrato sulla prestazione di Cristiano Ronaldo. “Tempo fa dissi che Cristiano Ronaldo sarebbe stato un problema con l’idea di Pirlo. Non giudico Ronaldo, che ha fatto 800 gol, ma in un nuovo ciclo messo in piedi con l’idea di Andrea, dove devi pressare in avanti, ho visto Ronaldo che sta iniziando a far fatica. Non lo vedo nell’idea di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Antonioha commentato sul canale Twitch di Christian Vieri l’esito del derby d’Italia giocato domenica sera, Un trionfo nerazzurro e una disfatta bianconera: un responso che l’ex attaccante della Roma non si sarebbe mai aspettato. “L’ha strapazzato lae non lo avrei immaginato. Ero convinto che se la sarebbero giocata”, ha affermato, che si è poi concentrato sulla prestazione di Cristiano. “Tempo fa dissi che Cristianosarebbe stato un problema con l’idea di. Non giudico, che ha fatto 800 gol, ma in un nuovo ciclo messo in piedi con l’idea di Andrea, dove devi pressare in avanti, ho vistoche sta iniziando a far. Non lo vedo nell’idea di ...

