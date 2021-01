Il nuovo inizio di JW Anderson (Di mercoledì 20 gennaio 2021) JW Anderson ha svelato le proprie collezioni uomo autunno/inverno 2021 e donna prefall 2021, in occasione della Paris Fashion Week. Attraverso un video trasmesso sul canale youtube del brand, lo stilista ha raccontato la collezione per la prossima stagione, i cui 37 look sono stati immortalati dal fotografo tedesco Juergen Teller nel suo studio di Londra, lo scorso dicembre, è la prima volta che i due lavorano insieme. «Juergen ha un occhio molto grafico ed era esattamente ciò di cui avevano bisogno queste collezioni» ha commentato Jonathan, «Attraverso gli scatti di Juergen i corpi si trasformano in sculture viventi, coadiuvati dagli abiti e dagli ortaggi che ricorrono in tutta la campagna, sia come materiali di scena che all’interno dei capi». JW Anderson A/I 2021 © Juergen Teller JW Anderson A/I 2021Tra sperimentazione, innovazione ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) JWha svelato le proprie collezioni uomo autunno/inverno 2021 e donna prefall 2021, in occasione della Paris Fashion Week. Attraverso un video trasmesso sul canale youtube del brand, lo stilista ha raccontato la collezione per la prossima stagione, i cui 37 look sono stati immortalati dal fotografo tedesco Juergen Teller nel suo studio di Londra, lo scorso dicembre, è la prima volta che i due lavorano insieme. «Juergen ha un occhio molto grafico ed era esattamente ciò di cui avevano bisogno queste collezioni» ha commentato Jonathan, «Attraverso gli scatti di Juergen i corpi si trasformano in sculture viventi, coadiuvati dagli abiti e dagli ortaggi che ricorrono in tutta la campagna, sia come materiali di scena che all’interno dei capi». JWA/I 2021 © Juergen Teller JWA/I 2021Tra sperimentazione, innovazione ...

fattoquotidiano : Nuovo record assoluto di decessi in Gran Bretagna: 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiun… - marcodimaio : #KamalaHarris e #JoeBiden hanno appena giurato all'#InaugurationDay in una #WashingtonDC presidiata dalle forze di… - MarroneEmma : Ed eccoci qui, dove tutto ebbe inizio. È un’emozione pazzesca essere di nuovo insieme dove le nostre strade si sono… - dopiot : RT @ErmannoKilgore: Covid, in Gran Bretagna nuovo record di morti: 1820 in un giorno, peggior bilancio europeo da inizio pandemìa https://t… - Giorgio28018594 : @myrtamerlino Ma ma ma @myrtamerlino ma io direi che con i democratici dopo il nuovo inizio possiamo pensare… -