Covid, Oms: (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono almeno 60, 10 in più rispetto allo scorso 12 gennaio, i Paesi in cui, stando ai dati della scorsa settimana, si è già diffusa la variante britannica del nuovo coronavirus . È quanto ha fatto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono almeno 60, 10 in più rispetto allo scorso 12 gennaio, i Paesi in cui, stando ai dati della scorsa settimana, si è già diffusa la variante britannica del nuovo coronavirus . È quanto ha fatto ...

Agenzia_Ansa : #Covid, gli inviati dell' #Oms in #Cina raccontano su #Twitter la quarantena a #Wuhan. Gli esperti sono in isolamen… - Agenzia_Ansa : #Covid: team dell'#Oms a #Wuhan, bloccati due membri #positivi. Per gli altri 15 componenti della delegazione due s… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: Ma all'Italia la cosa non tange. Non sequenzia, non traccia, non cerca, gioca mescolando test, felice come un bimbo che… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Oms: variante inglese in 60 Paesi Galli: «Terza ondata? Non ci sono segni di peggioramento» - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Oms: variante inglese del Covid diffusa in almeno 60 Paesi #covid -