Ambulanze e pompe funebri, arrestato Squecco, indagata dirigente dell’Asl (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Galeotto fu il corteo. L’indagine della procura di Salerno delegata alla Squadra Mobile nasce proprio dagli avvenimenti successivi alla vittoria come sindaco di Capaccio Paestum il 9 giugno 2019 di Franco Alfieri alla guida di una colazione di centro-sinistra. I social fecero pubblicita’ ad alcuni episodi di utilizzo improprio di mezzi di soccorso del 118, Ambulanze che avevano inscenato un carosello tra le strade della cittadina. L’attenzione degli investigatori dunque si concentro’ cosi’ su Roberto Squecco, imprenditore gestore di fatto di tutte le associazioni che operavano nel settore del trasporto infermi e delle collegate societa’ di onoranze funebri, associazioni e societa’ solo formalmente intestate a suoi parenti e collaboratori. Squecco ha precedenti penali di rilievo (e’ stato condannato, infatti, con ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Galeotto fu il corteo. L’indagine della procura di Salerno delegata alla Squadra Mobile nasce proprio dagli avvenimenti successivi alla vittoria come sindaco di Capaccio Paestum il 9 giugno 2019 di Franco Alfieri alla guida di una colazione di centro-sinistra. I social fecero pubblicita’ ad alcuni episodi di utilizzo improprio di mezzi di soccorso del 118,che avevano inscenato un carosello tra le strade della cittadina. L’attenzione degli investigatori dunque si concentro’ cosi’ su Roberto, imprenditore gestore di fatto di tutte le associazioni che operavano nel settore del trasporto infermi e delle collegate societa’ di onoranze, associazioni e societa’ solo formalmente intestate a suoi parenti e collaboratori.ha precedenti penali di rilievo (e’ stato condannato, infatti, con ...

Camorra, blitz a Salerno: 11 arresti. Affari con pompe funebri e ambulanze

Le indagini sono partite dopo il carosello della ambulanze del giugno 2019 a Capaccio Paestum (Sa) per festeggiare l'elezione del sindaco Franco Alfieri ...

Capaccio: arrestato Roberto Squecco, l’uomo del corteo di ambulanze

StampaUn terreno di circa 4600 metri quadri a Zimbor, nella contea Salaj, in Romania, sequestrato insieme a decine di altri beni mobili e immobili sparpagliati nel Cilento e riconducibili all’imprendi ...

