Al Bano rivela il retroscena inedito | “Mi hanno scoperto”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Bisogna fare attenzione ai minimi particolari”: è questa la lezione che Alha imparato dalla sua esperienza al Cantante mascherato. La seconda edizione del Cantante mascherato, condotta ancora una volta da Milly Carlucci, andrà in onda il 29 gennaio su Rai 1. Sono tante le maschere in gara e naturalmente tutte le identità sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GHERARDIMAURO1 : Il Tempo: Romina Power rivela l'uomo che ama. E non è Al Bano. -

Ultime Notizie dalla rete : Bano rivela

Il Tempo

Ma il pubblico è molto appassionato alle storie di vita vissuta di Al Bano, che delle volte sono veri e propri insegnamenti. Ultimamente, il cantante ha rivelato un simpatico aneddoto: il modo in cui ...Romina Power, dopo anni di mistero, ha finalmente rivelato chi occupa il suo cuore. L’amore della storica cantante italiana è solo per una persona, e nessun altro. A sorpresa, però, il nome non è ...