Torre Annunziata | continuano ad aumentare i casi di positività al Covid-19

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –addial-19 a. Sono 19 i nuovi, mentre si registrano 12 guarigioni. Il totale dei cittadini attualmente positivi sale a 346 di cui 336 in isolamento domiciliare e 10 ricoverati in strutture ospedaliere. Dall’inizio dell’epidemia asi sono registrati 1.779di contagio; ci questi 1.402 persone guarite e 31 decedute. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sale a 1.779 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.402 guarite e 31 decedute ...