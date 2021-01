Terremoto in Argentina, scossa di magnitudo 6.4 nei pressi di San Juan (Di martedì 19 gennaio 2021) Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito l’Argentina nella notte: l’epicentro del sisma è stato nella provincia di San Juan Un Terremoto di magnitudo 6.4 ha fatto letteralmente tremare l’Argentina. L’epicentro della scossa è stato nella provincia di San Juan. Diversi i danni alle abitazioni. IN AGGIORNAMENTO LEGGI ANCHE—> Covid, dalla Germania L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Una fortedidi6.4 ha colpito l’nella notte: l’epicentro del sisma è stato nella provincia di SanUndi6.4 ha fatto letteralmente tremare l’. L’epicentro dellaè stato nella provincia di San. Diversi i danni alle abitazioni. IN AGGIORNAMENTO LEGGI ANCHE—> Covid, dalla Germania L'articolo proviene da Inews.it.

