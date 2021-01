(Di martedì 19 gennaio 2021) Le modifiche allamacrolesioni Rcstanno generandoe polemiche negli addetti ai lavori. Dovrebbero arrivare cambiamenti che potrebbero avvantaggiare le compagnie assicurative rispetto ai consumatori.Rc: cosa sta succedendo? Gli assicuratori starebbero spingendo per la diminuzione delle lesioni oltre il 9% d’invalidità permanente dopo un sinistro grave, in precedenza

MoliPietro : Tabella nazionale Rc auto: dubbi e preoccupazioni - periodicodaily : Tabella nazionale Rc auto: dubbi e preoccupazioni - #RCauto #assicurazioneauto Periodico Daily - APontecorvo : Scheda di Analisi sulla nuova Tabella Unica Nazionale Menomazione Integrità Psico Fisica in fase di discussione par… - ASEFIBrokers : #Macrolesioni: in arrivo la #tabella unica nazionale | AsefiBrokers | - MisterLex_it : Macrolesioni, verso la tabella unica nazionale. L'obiettivo è quello di uniformare l'ammontare dei risarcimenti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabella nazionale

Studio Cataldi

Avviata dal MISE la pubblica consultazione sullo schema di Dpr che regola la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità ex art. 138 codice assicurazioni ..."Una strategia nazionale per un approccio duraturo e coordinato in materia di alfabetizzazione finanziaria". E ' quanto scrive l'Ocse in una raccomandazione sul tema rivolta a tutti i Paesi aderenti.