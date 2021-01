Riapertura scuole, è ancora caos tra DPCM e ricorsi al Tar. Le Regioni chiedono chiarezza (Di martedì 19 gennaio 2021) Sempre più caos sulla Riapertura delle scuole superiori. Il DPCM rappresenta la cornice nazionale all'interno della quale le Regioni inseriscono le loro ordinanze, ma, nella maggior parte dei casi, spesso sono più restrittive rispetto alla norma nazionale e in più casi sono state impugnate da comitati di genitori i quali chiedono che i figli rientrino a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Sempre piùsulladellesuperiori. Ilrappresenta la cornice nazionale all'interno della quale leinseriscono le loro ordinanze, ma, nella maggior parte dei casi, spesso sono più restrittive rispetto alla norma nazionale e in più casi sono state impugnate da comitati di genitori i qualiche i figli rientrino a scuola. L'articolo .

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - MarchesiMattia : RT @matteorenzi: Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco dei cant… - LinetteCrema : RT @DSantanche: Siamo contenti che il comitato tecnico scientifico sia favorevole alla riapertura delle #scuole a livello nazionale, ma all… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole: ecco quando si può rimandare il rientro Studenti.it Riapertura scuole in Campania, le mamme no-Dad fanno ricorso al Tar

È stato depositato al Tar un ricorso avverso la Regione Campania in cui si chiede la riapertura delle scuole del primo ciclo. Il ricorso è stato presentato nella giornata di ...

Screening scuole Pineto, Fratelli d’Italia: importante risultato ottenuto grazie a nostra determinazione

PINETO – Avvio dello screening nelle scuole: Si tratta di un importante risultato ottenuto grazie alla determinazione di Fratelli d’Italia Pineto con l’invito rivolto al sindaco Verrocchio e alla sua ...

È stato depositato al Tar un ricorso avverso la Regione Campania in cui si chiede la riapertura delle scuole del primo ciclo. Il ricorso è stato presentato nella giornata di ...PINETO – Avvio dello screening nelle scuole: Si tratta di un importante risultato ottenuto grazie alla determinazione di Fratelli d’Italia Pineto con l’invito rivolto al sindaco Verrocchio e alla sua ...