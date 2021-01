**Recovery: Conte, 'lista commissari per opere è pronta'** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Sento crescere la critica, anche ieri alla Camera, sul fatto che le opere sono bloccate da due mesi per mancanza di commissari. Non è vero, a parte che la lista dei commissari è pronta, le opere sono state bloccate perchè abbiamo applicato l'articolo 2 del Dl semplificazioni che dà poteri speciali ai commissari". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Sento crescere la critica, anche ieri alla Camera, sul fatto che lesono bloccate da due mesi per mancanza di. Non è vero, a parte che ladei, lesono state bloccate perchè abbiamo applicato l'articolo 2 del Dl semplificazioni che dà poteri speciali ai". Lo ha detto Giuseppeal Senato.

chedisagio : Conte dice che in nessun altro Paese al mondo è stato coinvolto così tanto il Parlamento per il recovery plan. Ho capito: li sta perculando - Linkiesta : Uno che non riesce nemmeno a far entrare Clemente Mastella al governo, come può scrivere un Recovery plan che non s… - AnnalisaChirico : Il presidente Mario Draghi è stato tenuto ai margini dal premier Conte e dai partiti. Recovery fund, commissari, va… - PieroPrisco : Il PdC Conte blandisce i senatori! Il Recovery plan ritornerà in Parlamento per ricevere tutti i contributi possibi… - GiovaQuez : 'Completeremo il Recovery Plan in Parlamento', spiega Conte. Ci fosse stato Di Maio avrebbe rivendicato di voler 'c… -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery Conte **Recovery: Conte, 'lista commissari per opere è pronta'** Il Tempo Crisi governo, Conte al Senato: le news

Giuseppe Conte all'esame del Senato. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera con 321 voti, il presidente del Consiglio si presenta a Palazzo Madama. Le ultim ...

Fiducia alla Camera con 321 sì

IL PREMIER CHIAMA I VOLENTEROSI. ATTESA PER LA CONTA AL SENATO. UDC VOTA NO di Chiara Scalise ROMA. Trecentoventuno voti a favore. Conte incassa una fiducia piena, con sei voti oltre la maggioranza as ...

Giuseppe Conte all'esame del Senato. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera con 321 voti, il presidente del Consiglio si presenta a Palazzo Madama. Le ultim ...IL PREMIER CHIAMA I VOLENTEROSI. ATTESA PER LA CONTA AL SENATO. UDC VOTA NO di Chiara Scalise ROMA. Trecentoventuno voti a favore. Conte incassa una fiducia piena, con sei voti oltre la maggioranza as ...