Pirlo | «La partita con il Napoli viene al momento giusto Non è un bivio | siamo qua per vincere»

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato Juventus-Napoli di Supercoppa in conferenza stampa. Che squadra è il Napoli? «Una squadra forte e molto tecnica e dovremo stare molto attenti. Abbiamo provato alcune soluzioni che domani spero di rivedere in campo, loro hanno una difesa molto stretta e dovremo essere bravi a fargli male». Quanta voglia c'è di riscattare la partita di domenica? Gioca Szczesny? «Gioca Szczesny perché Gigi ha avuto qualche problemino. La partita viene al momento giusto perché arriva dopo una brutta sconfitta e abbiamo grande determinazione di portare a casa il trofeo». Cos'ha avuto Demiral? «Demiral ha avuto un problemino che si trascinava da tempo e adesso ha avuto una ricaduta e dovrà stare fermo qualche giorno».

