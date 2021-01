Olimpiadi Pechino 2022, Xi Jinping: “La Cina organizzerà con successo i Giochi invernali” (Di martedì 19 gennaio 2021) “La Cina organizzerà con successo i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino 2022. Questo evento aiuterà ancora di più il nostro paese a diventare una potenza sportiva globale”. Queste le parole di Xi Jinping, premier della Cina, che ha confermato pubblicamente come il suo paese riuscirà a organizzare con successo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 previste dal 4 al 20 febbraio, dunque tra poco più di un anno. La pandemia di coronavirus, dunque, non viene percepita come un ostacolo nel paese in cui tutto è cominciato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Laconi prossimiOlimpici e Paralimpicidi. Questo evento aiuterà ancora di più il nostro paese a diventare una potenza sportiva globale”. Queste le parole di Xi, premier della, che ha confermato pubblicamente come il suo paese riuscirà a organizzare conledipreviste dal 4 al 20 febbraio, dunque tra poco più di un anno. La pandemia di coronavirus, dunque, non viene percepita come un ostacolo nel paese in cui tutto è cominciato. SportFace.

Una contro-Olimpiade della libertà

Tra poco più di un anno, a febbraio 2022, si terranno a Pechino le Olimpiadi Invernali. L’evento si preannuncia vergognoso, una grandiosa celebrazione di un paese che quotidianamente tortura, imprigio ...

Tra poco più di un anno, a febbraio 2022, si terranno a Pechino le Olimpiadi Invernali. L'evento si preannuncia vergognoso, una grandiosa celebrazione di un paese che quotidianamente tortura, imprigio ...