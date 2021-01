Mobilitazione per Villa Gaia, dove le donne possono rinascere dopo una violenza (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Si chiama Villa Gaia, ha poco più di dieci anni e rischia di scomparire entro fine gennaio se, con una straordinaria mobilitazione di solidarietà, non sarà raggiunta la cifra di 150mila euro per riscattarla all’asta, ristrutturarla e rilanciarla. È la casa delle donne di Rea, nell’Oltrepo pavese, fondata nel 2010 dalla fondazione Villa Gaia per volontà della sua presidente, Isa Maggi, in memoria di sua figlia, Gaia Santagostino, scomparsa nel 2008 a soli 23 anni. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Si chiama Villa Gaia, ha poco più di dieci anni e rischia di scomparire entro fine gennaio se, con una straordinaria mobilitazione di solidarietà, non sarà raggiunta la cifra di 150mila euro per riscattarla all’asta, ristrutturarla e rilanciarla. È la casa delle donne di Rea, nell’Oltrepo pavese, fondata nel 2010 dalla fondazione Villa Gaia per volontà della sua presidente, Isa Maggi, in memoria di sua figlia, Gaia Santagostino, scomparsa nel 2008 a soli 23 anni.

Voci per Patrick, una maratona musicale per chiedere la liberazione di Zaki

A distanza di un anno dall’arresto dello studente egiziano l'evento in streaming organizzato da Amnesty International, Mei e Voci per la libertà. Tempo fino al 31 gennaio per aderire all'iniziativa in ...

Spagna: mobilitazione sindacati l'11 febbraio su salario minimo e riforma pensioni

L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) e la Confederazione sindacale spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) hanno annunciato una ...

