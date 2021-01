Milano, vietato fumare nei luoghi pubblici. Da oggi multe salate ai trasgressori (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella capitale lombarda è scattato oggi il nuovo divieto: vietato fumare in molti luoghi all’aperto, compresi stadio e parchi web sourcevietato fumare, anche all’aria aperta, in molti luoghi di Milano. Scatta da oggi il nuovo provvedimento nella capitale della Lombardia voluto dal Consiglio Comunale e approvato lo scorso 19 novembre all’interno del “Regolamento per la qualità dell’aria”. Sarà dunque proibito fumare una sigaretta nel raggio di dieci metri da altre persone: il divieto scatterà nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi e nei cimiteri cittadini. Non sarà escluso dal provvedimento nemmeno lo stadio “Giuseppe Meazza”, anche se attualmente come tutti gli impianti italiani è ... Leggi su instanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella capitale lombarda è scattatoil nuovo divieto:in moltiall’aperto, compresi stadio e parchi web source, anche all’aria aperta, in moltidi. Scatta dail nuovo provvedimento nella capitale della Lombardia voluto dal Consiglio Comunale e approvato lo scorso 19 novembre all’interno del “Regolamento per la qualità dell’aria”. Sarà dunque proibitouna sigaretta nel raggio di dieci metri da altre persone: il divieto scatterà nei pressi delle fermate dei mezzi, nei parchi e nei cimiteri cittadini. Non sarà escluso dal provvedimento nemmeno lo stadio “Giuseppe Meazza”, anche se attualmente come tutti gli impianti italiani è ...

