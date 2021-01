Milano, scatta il divieto di fumo all’aperto con multe (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi a Milano scatta il divieto di fumo all’aperto nelle fermate di mezzi pubblici, cimiteri e parchi. Attivata una norma compresa nel “Regolamento per la qualità dell’aria” approvato a novembre. multe per i trasgressori fino a 240 euro. All’inizio vigerà però un atteggiamento soft delle forze ordine che non si adopereranno subito in maniera repressiva. Il divieto di fumo e il miglioramento della qualità dell’aria a Milano In una Milano in zona rossa e alla prese con l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus scatta un nuovo divieto. Si tratta del divieto di fumo all’aperto applicato dalla giornata di oggi e contenuto nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi aildinelle fermate di mezzi pubblici, cimiteri e parchi. Attivata una norma compresa nel “Regolamento per la qualità dell’aria” approvato a novembre.per i trasgressori fino a 240 euro. All’inizio vigerà però un atteggiamento soft delle forze ordine che non si adopereranno subito in maniera repressiva. Ildie il miglioramento della qualità dell’aria aIn unain zona rossa e alla prese con l’emergenza sanitaria causata dal coronavirusun nuovo. Si tratta deldiapplicato dalla giornata di oggi e contenuto nel ...

MediasetTgcom24 : Milano, da domani in città scatta il divieto di fumo all'aperto | Sarà consentito solo nei luoghi isolati #milano… - MediasetTgcom24 : Milano, in città scatta il divieto di fumare all'aperto | Sarà consentito solo nei luoghi isolati #milano… - SkyTG24 : Milano, da domani scatta il divieto di fumo all’aperto - TommasoChimenti : RT @MediasetTgcom24: Milano, in città scatta il divieto di fumare all'aperto | Sarà consentito solo nei luoghi isolati #milano https://t.c… - infoitinterno : Stop al fumo all'aperto: scatta il divieto a Milano -