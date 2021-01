L’Inter cambia logo e forse nome: cosa c’è dietro il rebranding del club (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno drammatico dal punto di vista sanitario, ma anche economico, per colpa del coronavirus. Il calcio ha mostrato la sua natura di gigante dai piedi d’argilla, dato che la mancanza di introiti dovuta soprattutto alla chiusura degli stadi ha compromesso i conti e i bilanci dei club. Chi può, pensa a delle exit strategy legate al marketing: è il caso delL’Inter, società in mano ai cinesi del gruppo Suning, che avrebbe deciso di cambiare logo (e forse anche il nome, al di là delle smentite di rito) per dare vita a un vero e proprio rebranding. L’Inter cambia logo e forse nome: le indiscrezioni Qualche anno fa la Juventus ha deciso di cambiare ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno drammatico dal punto di vista sanitario, ma anche economico, per colpa del coronavirus. Il calcio ha mostrato la sua natura di gigante dai piedi d’argilla, dato che la mancanza di introiti dovuta soprattutto alla chiusura degli stadi ha compromesso i conti e i bilanci dei. Chi può, pensa a delle exit strategy legate al marketing: è il caso del, società in mano ai cinesi del gruppo Suning, che avrebbe deciso dire(eanche il, al di là delle smentite di rito) per dare vita a un vero e proprio: le indiscrezioni Qualche anno fa la Juventus ha deciso dire ...

