La fiducia passa | ma Conte e Renzi perdono entrambi La bussola di Ocone

Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato, ma nella partita politica fra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, contrariamente a quanto previsto e anche contrariamente alle apparenze, non c'è un vincitore e ci sono anzi due perdenti. Oltre, ovviamente, al Paese. Matteo Renzi ha giocato d'azzardo, come al solto e più del solito, dall'inizio alla fine della partita. Era difficile che vincesse, a pensarci bene, ma non aveva nemmeno nulla da perdere: valeva la pena tentarci, dal suo punto di vista. Il cuore dell'azzardo, l'oggetto della scomessa, consisteva in questo: che il Pd e forse anche i Cinque Stelle trasformassero i loro maldipancia verso Conte in qualcosa di più e decidessero di sacrificarlo con un nuovo premier e con la stessa maggioranza. In verità, l'operazione ha sortito l'effetto opposto: ha ...

