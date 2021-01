Covid, bimbo di 3 anni positivo nel Vesuviano: classe dell’asilo in quarantena (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Lo spettro del Covid a Torre del Greco, popoloso comune dell’area vesuviana, non risparmia proprio nessuno. Nelle ultime ore un bimbo di soli 3 anni, da poco tornato nella sua aula d’asilo è risultato positivo al test rapido effettuato in una struttura privata. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco corallino, Giovanni Palomba, dopo aver interloquito con la preside della scuola Don Milani. “Il dirigente scolastico – chiarisce Palomba – è stato estremamente solerte, chiedendo alle famiglie dei 13 bambini della classe di asilo frequentata dal piccole e alle insegnanti di porsi in isolamento fino al 2 febbraio. Nel frattempo saranno le autorità sanitarie a comunicare se e come tutti i soggetti in quarantena dovranno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Lo spettro dela Torre del Greco, popoloso comune dell’area vesuviana, non risparmia proprio nessuno. Nelle ultime ore undi soli 3, da poco tornato nella sua aula d’asilo è risultatoal test rapido effettuato in una struttura privata. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco corallino, GiovPalomba, dopo aver interloquito con la preside della scuola Don Milani. “Il dirigente scolastico – chiarisce Palomba – è stato estremamente solerte, chiedendo alle famiglie dei 13 bambini delladi asilo frequentata dal piccole e alle insegnanti di porsi in isolamento fino al 2 febbraio. Nel frattempo saranno le autorità sanitarie a comunicare se e come tutti i soggetti indovranno ...

