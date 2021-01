Bagnai cita Elio e le Storie Tese | VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Ormai il Parlamento italiano è diventato un social network e si utilizzano toni e sketch comici tipici della rete. E così accade che il senatore della Lega Alberto Bagnai, nel suo intervento al Senato prima del voto di fiducia al governo Conte-2, decida di fare una citazione musicale: «Il vitello dai piedi di balsa». La parafrasa, sostituendo il vitello con il governo e, alla fine, ottiene l’applauso di tutto il centro destra. E così, anno 2021, Bagnai cita Elio e Le Storie Tese a Palazzo Madama. LEGGI ANCHE > In Senato come su FB: Bagnai paragona la situazione europea all’invasione della Germania nazista «La sfiducia è motivata perché, per citare un altro poeta, abbiamo di fronte a noi un governo dai piedi di balsa inventore di una ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Ormai il Parlamento italiano è diventato un social network e si utilizzano toni e sketch comici tipici della rete. E così accade che il senatore della Lega Alberto, nel suo intervento al Senato prima del voto di fiducia al governo Conte-2, decida di fare unazione musicale: «Il vitello dai piedi di balsa». La parafrasa, sostituendo il vitello con il governo e, alla fine, ottiene l’applauso di tutto il centro destra. E così, anno 2021,e Lea Palazzo Madama. LEGGI ANCHE > In Senato come su FB:paragona la situazione europea all’invasione della Germania nazista «La sfiducia è motivata perché, perre un altro poeta, abbiamo di fronte a noi un governo dai piedi di balsa inventore di una ...

