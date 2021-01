Audrey Hepburn: sua nipote si perde tra i boschi della Versilia, ma c'è un lieto fine (Di martedì 19 gennaio 2021) Piccola disavventura per la nipote di Audrey Hepburn, che nelle scorse aveva smarrito la via di casa tra le colline della Versilia, ma è poi tornata sana e salva alla sua dimora. Emma Ferrer, nipote dell'attrice Premio Oscar Audrey Hepburn, si era smarrita nelle vicinanze di casa sua a Buchignano, nel comune di Camaiore, in provincia di Lucca. La ragazza si era infatti addentrata troppo nei boschi circostanti, perdendo l'orientamento. È successo nel pomeriggio del 18 gennaio sulle colline toscane, dove la ragazza, ex-modella (e pittrice) di 25 anni, risiede. Emma era uscita per fare una passeggiata con il cane nei boschi limitrofi, ma deve essersi allontanata un po' troppo rispetto al ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021) Piccola disavventura per ladi, che nelle scorse aveva smarrito la via di casa tra le colline, ma è poi tornata sana e salva alla sua dimora. Emma Ferrer,dell'attrice Premio Oscar, si era smarrita nelle vicinanze di casa sua a Buchignano, nel comune di Camaiore, in provincia di Lucca. La ragazza si era infatti addentrata troppo neicircostanti,ndo l'orientamento. È successo nel pomeriggio del 18 gennaio sulle colline toscane, dove la ragazza, ex-mo(e pittrice) di 25 anni, risiede. Emma era uscita per fare una passeggiata con il cane neilimitrofi, ma deve essersi allontanata un po' troppo rispetto al ...

