Navalny arrestato a Mosca, von der Leyen: "Rilascio immediato, Ue monitorerà". Russia: "Occidente vuole distrarre d…
Navalny, Von der Leyen: "Le autorità russe devono rilasciarlo immediatamente"
Von der leyen: "La Russia rilasci immediatamente Alexey Navalny" Mosca - Dopo l'arresto Alexei Navalny è stato…
Navalny: von der Leyen, autorità Russia lo rilascino subito. MA CHE CAZZO SI INTROMETTONO NELLA POLITIOCA RUSSA? G…
#Navalny: von der Leyen, autorità #Russia lo rilascino subito

Russian opposition leader Alexei Navalny’s arrest as he arrived in Moscow after recovering from his poisoning with a nerve agent drew criticism from Western nations and calls for his release, with ...“It is lawlessness of the highest degree.” Calls for Navalny's immediate release have also come from European Commission President Ursula von der Leyen, the office of the U.N. High Commissioner for ...