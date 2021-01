Mina Settembre/ Anticipazioni e diretta 2°puntata: i giovani e la droga (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mina Settembre, Anticipazioni puntata oggi, 18 gennaio: i giovani e la droga, il rischio è quello di vivere delle situazioni non facilissime da gestire. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021)puntata oggi, 18 gennaio: ie la, il rischio è quello di vivere delle situazioni non facilissime da gestire.

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - RaiPremium : Serena Rossi è 'MINA SETTEMBRE', domani alle 21.20 le prime due puntate su #RaiPremium #minasettembre… - berta95italy : State guardando #MinaSettembre? Nella terza puntata vedremo questo... GUARDA QUI---> - zazoomblog : Mina Settembre: anticipazioni terza puntata di domenica 24 gennaio 2021 - #Settembre: #anticipazioni #terza - TIGERLILSD : @poopeyxsg NAJAJAJAJ I KTM UN CLASSICO, UN MUST, e non ne ho ancora manco sentito mezzo, tutto troppo chic e signorile in mina settembre -