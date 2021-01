Manuela Arcuri fa un annuncio inaspettato: “Lo faccio ancora” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Manuela Arcuri svela le sue intenzioni per il 202: “Lo faccio nuovamente”. L’annuncio è inaspettato, l’attrice sembra decisa ed irremovibile E’ show girl ed attrice, ma anche moglie e mamma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 gennaio 2021)svela le sue intenzioni per il 202: “Lonuovamente”. L’, l’attrice sembra decisa ed irremovibile E’ show girl ed attrice, ma anche moglie e mamma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

gius_77 : La d urso come Manuela Arcuri. Pensava che le cene con Ermito fossero una bella favola. #noneladurso - eliophilia : Livello recitazione = Manuela Arcuri #MinaSettembre - alanbelgio : @vfeltri faccio il corriere di amazon, ho il furgoncino pieno di vaccini e sto x andare a casa di arcuri, anche s'è… - massidanu : @vfeltri Ma Arcuri non la Manuela l'attrice?? - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Manuela Arcuri sogna le nozze bis: 'Risposo Giovanni, stavolta in chiesa' #ManuelaArcuri -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri Manuela Arcuri festeggia 44 anni: le foto dell’attrice Sky Tg24 Manuela Arcuri sogna le nozze bis: "Risposo Giovanni, stavolta in chiesa"

Sono passati otto anni dalle nozze segrete a Las Vegas tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Nel 2013 si sono detti sì in America lontano da occhi indiscreti, ma nel 2021 (pandemia permetten ...

L'assessore Lanzarin: "Entro giugno vaccinati per il Covid tutti i veneti con le dosi programmate"

Per la somministrazione si sta trattando un accordo con i 3100 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonchè con le scuole di medicina ...

Sono passati otto anni dalle nozze segrete a Las Vegas tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Nel 2013 si sono detti sì in America lontano da occhi indiscreti, ma nel 2021 (pandemia permetten ...Per la somministrazione si sta trattando un accordo con i 3100 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonchè con le scuole di medicina ...