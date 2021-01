Lombardia, mappa dei contagi non funziona?/ Dati Covid in tilt: Regione ammette che.. (Di lunedì 18 gennaio 2021) Scatta l'allarme in Regione Lombardia, è caos sul sistema di sorveglianza dei Dati dei Comuni: la denuncia di Peschiera Borromeo e Segrate Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) Scatta l'allarme in, è caos sul sistema di sorveglianza deidei Comuni: la denuncia di Peschiera Borromeo e Segrate

repubblica : Lombardia zona rossa, i dubbi dei sindaci sui dati della Regione: 'La mappa dei contagi non funziona, registrati an… - rep_milano : Lombardia zona rossa, i dubbi dei sindaci sui dati della Regione: 'La mappa dei contagi non funziona, registrati an… - Carmela_oltre : RT @vitcastagna: Chi, con quali competenze e con quali budget gestisce la piattaforma informatica e i data base della Regione Lombardia? #F… - Graziel69066979 : RT @vitcastagna: Chi, con quali competenze e con quali budget gestisce la piattaforma informatica e i data base della Regione Lombardia? #F… - ArthurS22454571 : Lombardia zona rossa, i dubbi dei sindaci sui dati della Regione: 'La mappa dei contagi non funziona, registrati an… -