Juventus Napoli | emergenza in difesa | un titolarissimo rischia di star fuori

Juventus Napoli – La Juventus deve cancellare al più presto la sconfitta patita in campionato contro l'Inter e ritrovare convinzione nei propri mezzi. Per fortuna non passerà molto tempo prima di rivedere la squadra di Pirlo in campo, considerando che mercoledì ci sarà l'occasione per rifarsi nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Una partita molto difficile per Bonucci e compagni, che di fronte si troveranno un Insigne in grande spolvero, così come tutta la formazione partenopea. Lo confermano le sei reti rifilate alla Fiorentina. Juventus Napoli, Chiellini fuori? Ma vincere è l'unica medicina possibile dopo il tracollo contro l'undici di Conte. Nella formazione della Juventus che scenderà in campo contro i partenopei ci saranno diverse ...

