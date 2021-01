Governo: Conte, ‘crisi in corso, situazione affatto semplice’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “C’è una crisi in corso”, “la situazione non è affatto semplice”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intercettato dal Tg2 nei pressi di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “C’è una crisi in”, “lanon èsemplice”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, intercettato dal Tg2 nei pressi di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «Questo governo ha fallito. Si vada alle elezioni, si vota in mezza Europa. Se Conte fosse r… - PdF_Rass_Stampa : RT @NotizieProVita: Per il #governo (in piena crisi) e per #Conte la #Famiglia è praticamente inutile. E non esiste nessun ministero che se… - berlocobi : RT @NicolaPorro: 'scelta europeista ragione fondativa di questo governo' fatto con i grillini e di Maio in visita ai gilet gialli. Vale tut… -