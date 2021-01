infoitsport : Covid, peggiorano le condizioni dell'ex motociclista Fausto Gresini: ha la febbre alta - Fprime86 : RT @SkyTG24: Covid, peggiorano le condizioni dell'ex motociclista Fausto Gresini: ha la febbre alta - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, peggiorano le condizioni dell'ex motociclista Fausto Gresini: ha la febbre alta - RadioTadino : RT @SkyTG24: Covid, peggiorano le condizioni dell'ex motociclista Fausto Gresini: ha la febbre alta - SkyTG24 : Covid, peggiorano le condizioni dell'ex motociclista Fausto Gresini: ha la febbre alta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid peggiorano

Era ricoverato da una settimana circa in terapia intensiva dopo aver contratto il virus. Un quadro clinico che è peggiorato anche per via di alcune patologie ...Ospedali pubblici al collasso, medici allo stremo, ossigeno introvabile. Nel Paese del negazionista Bolsonaro si arricchisce la sanità privata ...