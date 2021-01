Conte non nomina mai Renzi nel suo discorso: 'Crisi incomprensibile per tutti' (Di lunedì 18 gennaio 2021) "All'inizio di questa esperienza di governo - ha detto Conte -, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) "All'inizio di questa esperienza di governo - ha detto-, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione ...

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «Questo governo ha fallito. Si vada alle elezioni, si vota in mezza Europa. Se Conte fosse r… - zazoomblog : Conte non nomina mai Renzi nel suo discorso: Crisi incomprensibile per tutti - #Conte #nomina #Renzi #discorso: - Samira1577 : @NonFarcela @MatteoBandit2 Non avete capito. Conte vuole il liberismo economico, come conseguenza DEVE avere il con… -