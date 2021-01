Champions League su Mediaset Play in streaming. Ma il progetto è più ampio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mediaset La partita dei diritti TV per il prossimo triennio di Champions League (2021/2024) si fa piuttosto interessante, con Mediaset pronta a “riabbracciare” il calcio a pagamento. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi si sarebbe infatti assicurato ben 104 partite da trasmettere in modalità pay in streaming. Già detto di Amazon Prime Video, che ha ufficializzato il pacchetto Champions con la diretta esclusiva dei 16 migliori match del mercoledì, i diritti più consistenti delle prossime tre stagioni della competizione europea di calcio – come riferisce Radiocor – vanno nuovamente verso Sky e Mediaset. La pay TV andrebbe a garantire tutti i match, eccetto quelli di Amazon, per un totale di 121 incontri all’anno; il Biscione ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021)La partita dei diritti TV per il prossimo triennio di(2021/2024) si fa piuttosto interessante, conpronta a “riabbracciare” il calcio a pagamento. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi si sarebbe infatti assicurato ben 104 partite da trasmettere in modalità pay in. Già detto di Amazon Prime Video, che ha ufficializzato il pacchettocon la diretta esclusiva dei 16 migliori match del mercoledì, i diritti più consistenti delle prossime tre stagioni della competizione europea di calcio – come riferisce Radiocor – vanno nuovamente verso Sky e. La pay TV andrebbe a garantire tutti i match, eccetto quelli di Amazon, per un totale di 121 incontri all’anno; il Biscione ...

