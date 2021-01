Banca Tercas, condannato a 4 anni e 7 mesi per bancarotta preferenziale l’ex dg Di Matteo. Assolto Giampiero Samorì (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tribunale di Roma ha condannato l’ex direttore generale di Banca Tercas, Antonio Di Matteo, a 4 anni e 7 mesi per Bancarotta preferenziale nell’ambito del processo sul crac della Cassa di Risparmio di Teramo. condannato inoltre a 3 anni e dieci mesi l’imprenditore Raffaele Di Mario: l’indagine su Tercas aveva preso le mosse dal crac del suo gruppo Dimafin. I giudici della Nona sezione penale di Roma hanno fatto cadere l’accusa di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità e hanno Assolto altri 10 imputati, tra cui l’avvocato Giampiero Samorì, già esponente di Forza Italia e fondatore del movimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tribunale di Roma hadirettore generale di, Antonio Di, a 4e 7perrottanell’ambito del processo sul crac della Cassa di Risparmio di Teramo.inoltre a 3e diecil’imprenditore Raffaele Di Mario: l’indagine suaveva preso le mosse dal crac del suo gruppo Dimafin. I giudici della Nona sezione penale di Roma hanno fatto cadere l’accusa di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità e hannoaltri 10 imputati, tra cui l’avvocato, già esponente di Forza Italia e fondatore del movimento ...

libellula58 : RT @claudio301065: In #Abruzzo non ci facciamo mancare niente - PaoloX68 : RT @claudio301065: In #Abruzzo non ci facciamo mancare niente - abruzzoweb : BANCA TERCAS: L’EX DG ANTONIO DI MATTEO CONDANNATO A 4 ANNI E 7 MESI - titina49 : RT @claudio301065: In #Abruzzo non ci facciamo mancare niente - LemmeVincenzo : RT @claudio301065: In #Abruzzo non ci facciamo mancare niente -