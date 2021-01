Una statua di Maradona allo stadio | al via la raccolta fondi

Leggi su 2anews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il Comune di Napoli ha lanciato unafonti per la realizzazione di unadida posizionare nei pressi delloche porta il nome del Pibe de oro. “attraverso la procedura del crowdfunding per la realizzazione di un’opera artistica in memoria di Diego Armando“: la giunta del Comune di