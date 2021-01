Serie B, la Cremonese passa a Pescara (Di domenica 17 gennaio 2021) Grazie a un secondo tempo super, la Cremonese sbanca l’Adriatico regalando una grande gioia a Fabio Pecchia, al debutto sulla panchina grigiorossa. Male il Pescara, falcidiato dalle assenze, con Valdifiori arretrato da Breda al centro della retroguardia per sopperire alle tante defezioni. Nel primo tempo poche le occasioni da ambo le parti, poi nella ripresa i lombardi prendono il comando delle operazioni chiudendo il Pescara nella propria meta’ campo. Celar impegna subito Fiorillo, poi Valeri e Ciofani non riescono a ribadire in rete. I grigiorossi premono sull’acceleratore e trovano il meritato vantaggio al 16? grazie a Daniel Ciofani, abruzzese di Cerchio cresciuto nelle giovanili del Pescara, che spinge in rete con un colpo di anca/addome un assist di Valeri. passano 5 minuti e arriva il raddoppio: ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Grazie a un secondo tempo super, lasbanca l’Adriatico regalando una grande gioia a Fabio Pecchia, al debutto sulla panchina grigiorossa. Male il, falcidiato dalle assenze, con Valdifiori arretrato da Breda al centro della retroguardia per sopperire alle tante defezioni. Nel primo tempo poche le occasioni da ambo le parti, poi nella ripresa i lombardi prendono il comando delle operazioni chiudendo ilnella propria meta’ campo. Celar impegna subito Fiorillo, poi Valeri e Ciofani non riescono a ribadire in rete. I grigiorossi premono sull’acceleratore e trovano il meritato vantaggio al 16? grazie a Daniel Ciofani, abruzzese di Cerchio cresciuto nelle giovanili del, che spinge in rete con un colpo di anca/addome un assist di Valeri.no 5 minuti e arriva il raddoppio: ...

