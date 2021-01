Risultati Serie D/ Live score e classifica dei gironi: in campo, partite al via! (Di domenica 17 gennaio 2021) Risultati Serie D: Live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Domenica 17 gennaio si gioca un altro turno nel campionato di quarta divisione, ancora tante le partite da recuperare. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)D:deiA, B, C, D, E, F, G, H, I. Domenica 17 gennaio si gioca un altro turno nel campionato di quarta divisione, ancora tante leda recuperare.

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEC/C – #Risultati 19ª giornata, #classifica e prossimo turno - sportli26181512 : Risultati serie A, le formazioni ufficiali e la diretta LIVE della 18^ giornata: Due le gare in programma nel primo… - SkySport : Le formazioni ufficiali di #CrotoneBenevento e #SassuoloParma - skillandbet : ?? #Pronostici Serie A ???? ?? -