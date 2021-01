Renato Fabbi investito e ucciso a Corsico | si è costituto il pirata della strada

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 17 gennaio 2021) Si èilche, alla guida di una Bmw, ha travolto una Fiat 600 provocando la morte di, 60 anni e il ferimentomoglie di 59 anni a(Milano). Si tratta di un cittadino marocchino di 32 anni, regolare in Italia. L’uomo si è presentato in caserma dai Carabinieri a. Il trentenne ha riferito di non essersi fermato a prestare soccorso in quanto senza patente. L’autoha ignorato lo stop e a forte velocità ha centrato un’altra vettura. A bordo c’era una coppia di coniugi che era stata a casa del figlio per festeggiare il compleanno del nipotino. Per il sessantenne, soccorso con la consorte grazie alla telefonata di alcuni residenti...