Gattuso a Sky: “Mertens ha stretto i denti, la caviglia non gli dà pace” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della vittoriosa gara contro la Fiorentina “Abbiamo fatto una partita tosta, sull’1-0 abbiamo rischiato di prendere gol e Ospina e la traversa ci hanno salvato. Insigne ha fatto un gran bel gol. Sono contento di come abbiamo tenuto il campo e ci siamo sacrificati, era importante. La voglia è la cosa che più mi è piaciuta oggi”. Cosa è cambiato oggi? “Abbiamo fatto due partite tecnicamente buone con Udinese e Empoli. Abbiamo concesso un po’ troppo però. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso senza dare campo all’avversario, poi dopo bisogno capire bene in che direzione si vuole andare. Siamo tra le migliori difese della Serie A, bisogna analizzare come abbiamo perso certe partite, noi poi accettiamo chi ci giudica e andiamo avanti. Tanti calciatori sono migliorati e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della vittoriosa gara contro la Fiorentina “Abbiamo fatto una partita tosta, sull’1-0 abbiamo rischiato di prendere gol e Ospina e la traversa ci hanno salvato. Insigne ha fatto un gran bel gol. Sono contento di come abbiamo tenuto il campo e ci siamo sacrificati, era importante. La voglia è la cosa che più mi è piaciuta oggi”. Cosa è cambiato oggi? “Abbiamo fatto due partite tecnicamente buone con Udinese e Empoli. Abbiamo concesso un po’ troppo però. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso senza dare campo all’avversario, poi dopo bisogno capire bene in che direzione si vuole andare. Siamo tra le migliori difese della Serie A, bisogna analizzare come abbiamo perso certe partite, noi poi accettiamo chi ci giudica e andiamo avanti. Tanti calciatori sono migliorati e ...

