Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 18 gennaio (Di domenica 17 gennaio 2021) Nuovo asfalto in via dei Vespucci, via Zanella, via Burci e via Banti. Ma anche lavori per la pista ciclabile in zona via XX Settembre e Ponte Rosso e interventi relativi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in Borgo San Frediano e via nei Carraia. E alla rete fognaria in Borgo Pinti Leggi su firenzepost (Di domenica 17 gennaio 2021) Nuovo asfalto in via dei Vespucci, via Za, via Burci e via Banti. Ma ancheper la pista ciclabile in zona via XX Settembre e Ponte Rosso e interventi relativi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in Borgo San Frediano e via nei Carraia. E alla rete fognaria in Borgo Pinti

FirenzePost : Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 18 gennaio - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) code causa lavori tra Svincolo Ginestra Fiorentina (Km 15,2)… - muoversintoscan : ?? Sulla #FiPiLi rallentamenti per lavori tra #GinestraFiorentina e #LastraaSigna in direzione #Firenze #viabiliTOS - AiseStampa : Galleria dell’Accademia di Firenze: Grandi lavori alla Gipsoteca - CCISS_Ministero : A1 Bologna-Firenze fine tratto chiuso causa lavori tra A1 Svincolo Rioveggio (Km 222,7) e Allacciamento A1 - Varia… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze lavori Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 18 gennaio Firenze Post Toscana, weekend in giallo. Ma non si può uscire dalla regione

Firenze, 15 gennaio 2021 - Alba gialla – alleluja – per il fine settimana in Toscana, il primo da un pezzo a questa parte che inizia con un barlume di quella ’normalità’ dimenticata. Al netto dell’abb ...

Firenze, lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 18 gennaio

FIRENZE – Nuovo asfalto in via dei Vespucci, via Zanella, via Burci e via Banti. Ma anche lavori per la pista ciclabile in zona via XX Settembre e Ponte Rosso e interventi relativi alla rete di ...

Firenze, 15 gennaio 2021 - Alba gialla – alleluja – per il fine settimana in Toscana, il primo da un pezzo a questa parte che inizia con un barlume di quella ’normalità’ dimenticata. Al netto dell’abb ...FIRENZE – Nuovo asfalto in via dei Vespucci, via Zanella, via Burci e via Banti. Ma anche lavori per la pista ciclabile in zona via XX Settembre e Ponte Rosso e interventi relativi alla rete di ...