Chi è Joana Lemos? La ex pilota che ha conquistato il cuore di Lapo Elkann

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)è la bellissima fidanzata del nipote di Gianni Agnelli,nome completoMascarenhas de, è nata a Lisbona il 24 aprile del 1973. Tra le passioni della giovane c’è in primis la passione per i motori e soprattutto per le moto. Infatti la giovane sfonda le porte del mondo del rally a poco più di 18 anni. Nel 1994 è la prima donna portoghese a percorrere il deserto tra le fila del team Yamaha. Inizia a lavorare anche con le moto nel 1994 fino al 2004, diventa la donna più giovane a partecipare alla Parigi Dakar. Il 2006 è un anno molto difficile per la donna, infatti c’è il suo grande ritiro dalle scene agonistiche, ma non per questo è svanito il suo amore per lo sport. Ad oggi si dedica a un altro campo, infatti è diventata ...