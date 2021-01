Atalanta Genoa 0-0 LIVE: palo di Hateboer (Di domenica 17 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Genoa 0-0 MOVIOLA 65? palo di Hateboer – palo esterno di Hateboer da posizione defilata. 58? Toloi pericoloso – Ilicic serve il rimorchio centrale del difensore nerazzurro, che però spara alto da buona posizione 40? Gollini salva il risultato – Shomurodov riceve il pallone a centro area e con il piattone trova il miracolo del portiere nerazzurro 19? Zapata pericoloso – Mischia in area di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 65?diesterno dida posizione defilata. 58? Toloi pericoloso – Ilicic serve il rimorchio centrale del difensore nerazzurro, che però spara alto da buona posizione 40? Gollini salva il risultato – Shomurodov riceve il pallone a centro area e con il piattone trova il miracolo del portiere nerazzurro 19? Zapata pericoloso – Mischia in area di ...

