17 gennaio nuove zone, scattano le misure: sì a spostamenti seconde case fuori regione (Di domenica 17 gennaio 2021) Confermate le nuove zone per le varie regioni d’Italia, scattano oggi – domenica 17 gennaio 2021 – le misure previste dall’ultimo Dpcm. Gran parte della penisola diventa arancione: non mancano però le macchie rosse e qualche ‘fortunata’ zona gialla. Circa l’80% degli italiani si troverà a subire restrizioni più severe. Non senza polemiche. Finita tra le regioni in zona rossa, la Lombardia ha già annunciato il ricorso al Tar contro la decisione del governo: il presidente Attilio Fontana lamenta infatti un provvedimento basato su dati superati. Ma per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi scientifici”. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 16.310 nuovi casi e 475 morti nuove zone ... Leggi su urbanpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Confermate leper le varie regioni d’Italia,oggi – domenica 172021 – lepreviste dall’ultimo Dpcm. Gran parte della penisola diventa arancione: non mancano però le macchie rosse e qualche ‘fortunata’ zona gialla. Circa l’80% degli italiani si troverà a subire restrizioni più severe. Non senza polemiche. Finita tra le regioni in zona rossa, la Lombardia ha già annunciato il ricorso al Tar contro la decisione del governo: il presidente Attilio Fontana lamenta infatti un provvedimento basato su dati superati. Ma per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi scientifici”. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 16.310 nuovi casi e 475 morti...

Ultime Notizie dalla rete : gennaio nuove Coronavirus: nuove disposizioni governative in vigore dal 16 gennaio Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Una pioggia di ristori che non ferma la crisi: la mappa degli esclusi

Le regole sugli spostamenti nel nuovo Dpcm di gennaio 2021

Quali spostamenti sono consentiti in base al nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio? Si può andare fuori dalla regione? E a trovare un parente o un amico? E quali sono le regole sulle seconde case?

