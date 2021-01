14 Caratteristiche sorprendenti di cose comuni che però sono perlopiù sconosciute

Leggi su virali.video

(Di domenica 17 gennaio 2021) La vita è sempre piena di tanti eventi e di tante emozioni, a volte banali e scontate, altre volte molto meno. Ma la verità è che ciche riescono a esserea tutti noi e di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Oggi, ti vogliamo quindi raffigurare una serie di figure molto interessanti che ti riporteranno alla memoria oggetti, alimenti e tanto altro, e il modo di interagire con questi, che è comune a tutti noi. Vediamo. 1. Come sbucciare l’arancia? Taglia sopra e sotto e fai un taglio sul lato, si srotolerà facilmente. 2. Riscalda il cibo in microonde, ma crea un piccolo foro centrale per far meglio passare il calore.credit: imgur.com 3. Sui tuoi prodotti per la pelle ciuna serie di codici, evidenziati in foto. Rappresentano la durata del prodotto dopo l’apertura. 4. Acqua, detersivo per piatti, ...