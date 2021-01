Traffico Roma del 16-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione con il nuovo decreto prorogato al 30 Aprile lo stato di emergenza è confermato fino al 15 febbraio il divieto di spostamento tra regioni se non per validi motivi certificati costanti rallentamenti per tutto il pomeriggio sulla viadotto della Magliana a causa del restringimento di carreggiata per gli interventi di manutenzione in corso tra via del pattinaggio e via della Magliana In entrambe le direzioni e nella fascia verde diper prevenire un ulteriore aumento delle polveri sottili da oggi 16 gennaio è per tre giorni dalle 730 alle 20:30 blocco alla circolazione per i veicoli più inquinanti ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed 1 autoveicoli a benzina Euro 0 1 e 2 diesel Euro 0 1 e 2 è terminato il 15 gennaio il periodo di completa apertura dei varchi delle zone a...